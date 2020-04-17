В Гурьевском районе рецидивистка обокрала на 30 тысяч дом в СНТ

В Гурьевском районе полицейские задержали подозреваемую в совершении кражи из дома в СНТ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный разбил окно и проник в жилой дом на территории одного из СНТ, откуда похитил мобильный телефон и денежные средства. Своими действиями злоумышленник причинил заявительнице материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 42-летняя жительница областного центра. Свою вину в совершенном преступлении женщина не отрицала. Похищенный телефон она успела сбыть, а деньги потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ по факту кражи, то есть тайного хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Согласно действующему законодательству, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудниками уголовного розыска проводится дополнительный комплекс мероприятий по установлению причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.