УМВД: в Багратионовске трое мужчин избили до больницы своего знакомого

В Багратионовске оперуполномоченными уголовного розыска были задержаны 35, 42 и 53-летние местные жители, подозреваемые в причинении приятелю средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, инцидент произошел месяцем ранее на улице Багратиона. Между четырьмя мужчина начался конфликт из-за их общей знакомой. В ходе ссоры трое злоумышленников стали избивать своего приятеля. Когда мужчина потерял сознание, подозреваемые ушли, оставив его лежать на земле. Пострадавшего заметили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Горожанин был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Медики расценили полученные телесные повреждения как средней тяжести вред здоровью. В течение нескольких дней мужчина пролежал в коме, а когда пришел в сознание, то сообщил, что ничего не помнит о случившемся.

Полицейские опросили очевидцев происшествия и установили приметы злоумышленников. Вскоре подозреваемые были задержаны. В отношении них дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.