Под Светлогорском легковушка вылетела с трассы и застряла между отбойниками (фото)

Под Светлогорском легковой автомобиль (предположительно, Volkswagen Passat B2) вылетел с трассы и застрял между отбойниками рядом с пешеходным переходом. Об этом сообщают очевидцы в Сообществе автомобилистов «Вконтакте». Данных о пострадавших нет.
Под Светлогорском легковой автомобиль (предположительно, Volkswagen Passat B2) вылетел с трассы и застрял между отбойниками рядом с пешеходным переходом. Об этом сообщают очевидцы в Сообществе автомобилистов «Вконтакте». Данных о пострадавших нет.
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