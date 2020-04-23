51-летнего калининградца обвиняют в пьяном ДТП со смертельным исходом

51-летнего калининградца обвиняют в пьяном ДТП со смертельным исходом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Гурьевская полиция завершила расследование уголовного дела против 51-летнего водителя, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 28 октября прошлого года на дороге «Заозерье-Заливное». По данным полиции 51-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением, иномарка вылетела на встречную и врезалась в ехавший по ней микроавтобус «Фольксваген Транспортёр». Погибла 52-летняя пассажирка «Опеля», травмы получили 20-летняя девушка, находившаяся на заднем сиденье легкового авто и сам виновник аварии.

Сразу после ДТП у водителя взяли кровь на анализ, экспертиза показала, что в момент аварии мужчина был пьян. Кроме того, следователи разыскали свидетеля происшествия, который вызывал на место ДТП экстренные службы, но уехал до приезда следственно-оперативной группы. Его показания сыграли ключевую роль в расследовании. Уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.


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