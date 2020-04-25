После скандала с мужем жительница Калининграда выдала его полиции, рассказав об угоне

В Калининграде после скандала одной из супружеских пар оказался раскрыт угон автомобиля. Об этом сообщает региональное управление УМВД,



В ночное время в отдел полиции по Центральному району обратилась местная жительница, которая сообщила о скандале со своим супругом. Позже к пострадавшей домой пришел участковый, который «в ходе доверительной беседы выяснил, что ее 28-летний супруг причастен к угону автомобиля», рассказали в полиции. Выяснилось, что несколькими днями ранее тот вскрыл машину, припаркованную на улице Воздушной, «с целью покататься». Когда закончился бензин, злоумышленник забрал аккумулятор и скрылся.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и сообщил, что оставил авто во дворах по улице Батальной. Машину вернули законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.