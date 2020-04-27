В Светлогорске Kia сбила велосипедиста

В Светлогорске под колесами легкового авто пострадал 30-летний велосипедист. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 27 апреля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 14.00 в районе дома № 24 на улице Тельмана. 29-летняя женщина, управляя автомобилем марки «Kia» на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступила дорогу велосипедисту, приближающемуся справа и ехавшему в направлении Станционной. В результате столкновения 30-летний велосипедист получил телесные повреждения.
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