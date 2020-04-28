В Калининграде руководитель штрафстоянки сдавал на разборку эвакуированные машины

В областном центре руководителя штрафстоянки на улице Стрелецкой подозревают в самоуправстве. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Во время проверки участковые выяснили, что 50-летний мужчина распорядился продать на разборку автомобиль «Вольво», который хозяйка длительное время не забирала со стоянки после ДТП. Ущерб оценили в сто тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 330 УК РФ — «Самоуправство». Он признал свою вину и пояснил, что полученными за автомобиль деньгами распорядился по своему усмотрению.

«Сотрудникам полиции удалось изъять часть запчастей. В ходе расследования стало известно ещё как минимум об одном подобном случае», — отметили в пресс-службе. Правоохранители продолжают проверять мужчину на причастность к другим преступлениям.