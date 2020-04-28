29-летний калининградец украл телефон у подростка, с которым общался в Сети

Оперуполномоченными уголовного розыска совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних был задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, мужчина на улице познакомился с 15-летним подростком. Обменявшись телефонами, молодые люди долгое время общались в сети, после чего решили встретиться и вместе прогуляться. Находясь на улице Минусинской, подозреваемый предложил зайти к нему в гости, однако, подойдя к квартире, он сообщил, что потерял ключи от входной двери. Мужчина попросил у подростка телефон с целью дозвониться до родственников, чтобы они приехали и открыли дверь. Сделав вид, что разговаривает по мобильнику, злоумышленник сказал, что выйдет на улицу забрать ключи, и попросил потерпевшего подождать его около квартиры. Несовершеннолетний прождал около 2-х часов, прежде чем понял, что его обманули.

В отношении задержанного следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.