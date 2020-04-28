Предприниматель с Центрального рынка попал под статью за торговлю контрафактом

Предприниматель с Центрального рынка попал под статью за торговлю контрафактом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что в одном из павильонов Центрального рынка 27-летний предприниматель выставил на продажу одежду и обувь, маркированную товарными знаками известных спортивных производителей. При этом соглашения с правообладателями на использование товарных знаков у мужчины не оказалось. Полицейскими в ходе обыска были изъяты 117 наименований спортивной одежды и обуви.

По предварительным подсчетам, материальный ущерб компаниям-правообладателям превысил 344 000 рублей.

Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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