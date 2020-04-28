УМВД: в Калининграде рецидивист отобрал у 90-летней старушки 800 рублей

УМВД: в Калининграде рецидивист отобрал у 90-летней старушки 800 рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от 90-летней местной жительницы, которая сообщила, что на улице Колхозной её ограбил неизвестный мужчина. Полицейские подробно опросили потерпевшую и установили приметы злоумышленника. Ориентировки были направлены всем наружным нарядам. Сотрудниками полиции была применена служебная собака, которая вывела на след подозреваемого.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник скрывается в квартире на улице Невского. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабежи и кражи 24-летний местный житель. Выяснилось, что подозреваемый, завидев пожилую женщину с сумкой в руках, подбежал к ней и вырвал имущество. Обыскав клатч, мужчина нашел лишь 800 рублей, которые сразу же потратил на алкогольные напитки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

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