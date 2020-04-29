СК: избивший жену житель Светлого метнул нож в прибывшего на вызов полицейского

В отношении 37-летнего жителя Светлого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применения насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 27 апреля 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из семей в Светлом произошел бытовой конфликт — мужчина избил свою жену. В квартиру прибыли участковый и оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Светловскому городскому округу. Как полагает следствие, хозяин квартиры, увидев полицейского, кухонным ножом нанес сначала незначительные повреждения себе, а затем метнул нож в сотрудника полиции. Тот, в свою очередь, был вынужден выстрелить ему в ногу из травматического пистолета, чтобы предотвратить противоправное поведение.

В настоящее время ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против жизни и здоровья мужчина задержан, допрошен, дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. В среду, 29 апреля, Светловским городским судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.