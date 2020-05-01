В Калининграде предпринимателя подозревают в сбыте контрафактных лекарств и медизделий

В Калининграде предпринимателя подозревают в сбыте контрафактных лекарств и медизделий
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. 45-летняя женщина подозревается в сбыте незарегистрированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведённых управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, в период с марта 2019 по март 2020 гг. подозреваемая через магазин оптово-розничной торговли реализовала анестезирующие гели и другие лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в косметологии. При этом указанные товары не были внесены в Государственный реестр лекарственных средств, то есть являлись контрафактными. Как полагает следствие, сумма выручки от реализации контрафакта составила порядка 1,9 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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