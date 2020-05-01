55-летний рецидивист из Зеленоградска вновь попал под статью из-за марихуаны

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55-летний рецидивист из Зеленоградска вновь попал под статью из-за марихуаны

В Зеленоградске задержан местный житель за хранение наркосодержащих веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперуполномоченные уголовного розыска в результате оперативных мероприятий получили информацию, что ранее судимый 55-летний мужчина занимается хранением наркотических средств.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили картонную коробку, в которой мужчина хранил наркотики. Проведенная экспертиза показала, что изъятым веществом является марихуана массой 68 граммов. Как пояснил злоумышленник, каннабис он вырастил самостоятельно для собственного потребления.

В отношении задержанного дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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