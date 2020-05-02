СК: в Гусеве 44-летний мужчина убил соседку по общежитию и заснул

СК: в Гусеве 44-летний мужчина убил соседку по общежитию и заснул
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гусеве 44-летнего местного жителя подозревают в убийстве 64-летней женщины. Тело пенсионерки со следами множественных побоев обнаружили утром 30 апреля в комнате общежития на улице Советской. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 30 апреля мужчина распивал спиртное вместе с женщиной и её сожителем в их комнате. Когда алкоголь закончился, мужчины пошли в магазин, однако супруг пенсионерки по дороге свернул и исчез. Гость, вернувшись в общежитие, продолжил распивать спиртное с хозяйкой комнаты.

Впоследствии между ними произошла ссора, и злоумышленник несколько раз ударил женщину кулаками по голове и лицу. Затем он перенёс пенсионерку к себе в комнату, где продолжил избиение, после чего задушил жертву, надавив предплечьем на шею.

Впоследствии мужчина заснул. «Наутро к нему пришла мать, которая и обнаружила тело женщины без признаков жизни», — рассказали в региональном СУ СК.

Житель Гусева попытался скрыться с места преступления, но его задержали полицейские. В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Он дал признательные показания. По ходатайству следствия, 2 мая суд заключил задержанного под стражу, его поместили в следственный изолятор. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — добавили в ведомстве.


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