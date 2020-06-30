Калининградец выкрал из незапертой машины банковские карты и потратил 20 тысяч

Калининградец выкрал из незапертой машины банковские карты и потратил 20 тысяч
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты и мобильного телефона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть ОМВД России по Московскому району г. Калининграда обратился с заявлением 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из припаркованного на улице Нансена автомобиля были похищены мобильный телефон и визитница с двумя банковскими картами.

Стражи порядка изучили записи с камер наблюдения и опросили очевидцев. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления оперативно задержан 39-летний безработный, ранее судимый за кражи. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции.

Установлено, что мужчина шёл по улице и увидел припаркованный Hyundai, который владелец забыл запереть. Подозреваемый обыскал салон, забрал смартфон с картами и скрылся.

На протяжении нескольких последующих часов злоумышленник расплачивался карточками в магазинах — происходило это до тех пор, пока деньги не счетах не закончились. В общей сложности он потратил около 20 000 рублей. Телефон, как выяснилось, злоумышленник успел продать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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