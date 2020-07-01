По факту гибели мужчины в судоходном канале под Светлым возбудили уголовное дело

По факту гибели мужчины в судоходном канале под Светлым возбудили уголовное дело
Фото из архива Нового Калининграда
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По факту гибели 38-летнего мужчины в морском судоходном канале возбудили уголовное дело. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном следственном отделе Северо-Западного СУ на транспорте.

По предварительным данным, вечером 30 июня житель области, управлявший лодкой в состоянии алкогольного опьянения, врезался в пирс насыпной дамбы под Светлым. В результате пассажир судна выпал за борт и утонул. По сведениям источника «Нового Калининграда» в оперативных службах региона, тело обнаружили приблизительно в пяти метрах от причала.

В результате правоохранители возбудили дело по части 2.1 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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