По факту гибели мужчины в судоходном канале под Светлым возбудили уголовное дело

По факту гибели 38-летнего мужчины в морском судоходном канале возбудили уголовное дело. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном следственном отделе Северо-Западного СУ на транспорте.

По предварительным данным, вечером 30 июня житель области, управлявший лодкой в состоянии алкогольного опьянения, врезался в пирс насыпной дамбы под Светлым. В результате пассажир судна выпал за борт и утонул. По сведениям источника «Нового Калининграда» в оперативных службах региона, тело обнаружили приблизительно в пяти метрах от причала.

В результате правоохранители возбудили дело по части 2.1 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.