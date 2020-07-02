Калининградец отомстил экс-сожительнице за расставание, обокрав ее квартиру

Следователями ОМВД России по Московскому району г. Калининграда расследуются уголовные дела, возбуждённые в отношении 43-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С сообщением о краже имущества обратилась 54-летняя горожанка. Женщина пояснила, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу двух телевизоров, иконы, а также 10 наименований золотых и серебряных ювелирных украшений. Сумма ущерба составила 215 000 рублей.

Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — бывшего сожителя потерпевшей. У него обнаружили похищенную икону.

Полицейские выяснили, что мужчина открыл дверь имевшимися у него ключами, похитил чужое имущество и уехал. Позднее злоумышленник вернулся и забрал второй телевизор. Кражей он желал отомстить бывшей возлюбленной за разрыв отношений.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение похищенного имущества. Расследование продолжается. Санкции инкриминируемых подозреваемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.