Калининградец отомстил экс-сожительнице за расставание, обокрав ее квартиру

Калининградец отомстил экс-сожительнице за расставание, обокрав ее квартиру
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Следователями ОМВД России по Московскому району г. Калининграда расследуются уголовные дела, возбуждённые в отношении 43-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С сообщением о краже имущества обратилась 54-летняя горожанка. Женщина пояснила, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу двух телевизоров, иконы, а также 10 наименований золотых и серебряных ювелирных украшений. Сумма ущерба составила 215 000 рублей.

Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — бывшего сожителя потерпевшей. У него обнаружили похищенную икону.

Полицейские выяснили, что мужчина открыл дверь имевшимися у него ключами, похитил чужое имущество и уехал. Позднее злоумышленник вернулся и забрал второй телевизор. Кражей он желал отомстить бывшей возлюбленной за разрыв отношений.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение похищенного имущества. Расследование продолжается. Санкции инкриминируемых подозреваемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter