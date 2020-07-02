УМВД: в Гурьевске вор-рецидивист украл из квартиры сейф с золотом и документами

В Гурьевске полицейские задержали по подозрению в совершении квартирной кражи профессионального вора-домушника. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что из его квартиры был украден сейф. Стражи порядка выяснили, что преступление совершил ранее судимый 27-летний местный житель.

Подозреваемый является профессиональным квартирным вором, который тщательно изучал устройство врезных замков, а также различные способы из вскрытия. Мужчина изготавливал специальные приспособления, позволяющие ему оперативно взламывать замки. Когда злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, то обнаружил небольшой сейф, который и стал его добычей. Как выяснилось, горожанин хранил в нем личные документы, золотые изделия, ноутбук и юбилейные монеты.

Мужчина был задержан и доставлен дежурную часть, однако к тому времени он уже успел продать краденое имущество. В отношении него следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.