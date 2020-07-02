Возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего на переходе 20-летнюю девушку

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», после наезда минивэна на девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

Установлено, что 5 июня 2020 года примерно в 21:45 водитель, управляя микроавтобусом Nissan Urvan, двигался по Ленинскому проспекту в направлении улицы Черняховского. В районе дома №17 мужчина продолжил движение на красный сигнал светофора, который запрещает движение, и, не уступив дорогу пешеходу, 20-летней местной жительнице, переходящей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля, допустил на него наезд.

В результате наезда потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые квалифицируются в совокупности как причинившие тяжкий вред здоровью.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.