В Калининграде мебельщик обманул клиентов на 2 млн рублей

В Калининграде завершено расследование уголовное дело в отношении директора мебельной фирмы, который, как предполагается, завладел деньгами клиентов. Он подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД,



«Следователи СЧ УМВД установили, что злоумышленник под видом оказания услуг по изготовлению и поставке кухонной мебели обманным путём завладевал денежными средствами клиентов. Коммерсант заключал с потерпевшими договора на поставку и установку кухонных гарнитуров стоимостью от 135 до 740 тысяч рублей, однако в заданные сроки обязательств не выполнял», — рассказала глава пресс-службы Светлана Поставничая.

Как выяснили полицейские, 30-летний мужчина в общей сложности завладел более чем 2 млн рублей, которые не внес на расчетный счет предприятия. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.