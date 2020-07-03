На Виштынце рыбоохрана задержала браконьеров

На Виштынецком озере задержаны браконьеры, использовавшие для вылова рыбы сети и подводное ружье. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе Западно-Балтийского управления Росрыболовства в пятницу.



Браконьеры задержаны в Тихой бухте, расположенной у пос. Ягодное Нестеровского округа. Сначала это был мужчина, который использовал запрещенную лесковую сеть. На момент задержания у браконьера были обнаружены шесть экземпляров линя общим весом 4,6 кг и один лещ — все стоимостью 3,5 тыс. рублей. Через несколько дней рыбоохрана заметила другого жителя области, который использовал для добычи рыбы подводное ружье «Кресси». Согласно Правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна подводная охота на Виштынецком озере в Тихой бухте запрещена круглогодично, отметили в ведомстве. Нарушители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.

Всего за неделю с 25 июня по 2 июля инспекторами отделов рыбоохраны было проведено 27 рейдов, в ходе которых выявлено 17 нарушений. Сумма наложенных административных штрафов составила 38,5 тыс. рублей: 26,5 тыс. рублей за нарушение правил любительского рыболовства и 12 тыс. — за несоблюдение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водных объектов. За ущерб, нанесенный водным биоресурсам, с нарушителей взыскано более 10 тыс. рублей. Изъято 101 орудие лова, среди которых 8 запрещенных к применению, арестовано 10 транспортных средств. Также у браконьеров было изъято более 100 кг незаконно добытой рыбы.