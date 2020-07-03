В Калининграде осужден мошенник, «продлявший» патенты для иностранцев

В Калининграде осужден мошенник, «продлявший» патенты для иностранцев
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде за мошенничество осужден мужчина, который обещал оформить документы для продления патентов мигрантам. Его приговорили к исправительным работам, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

15 сентября 2018 года в офисе на ул. Миклухо-Маклая осужденный договорился с потерпевшим, что за 145 тыс. рублей оформит все необходимые документы для продления патента на работу для мигрантов. Потерпевший, знавший злоумышленника в течение 5 лет, хотел помочь сотрудникам своего кафе, являвшимся иностранцами. Он передал деньга и паспорта, собеседник обещал решить проблему в течение трех месяцев, но перестал выходить на связь.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суде мужчина полностью признал вину, выразил согласие с предъявленным обвинением, от дачи показаний отказался. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал в том числе наличие на иждивении подсудимого двоих несовершеннолетних детей и состояние здоровья.

Осужденному назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства. Кроме того, судом постановлено взыскать с мужчины в пользу потерпевшего 145 тыс. рублей ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

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