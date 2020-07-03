В Калининграде задержали подозреваемых в совершении кражи на 632 тысячи

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Центральному району г. Калининграда задержали подозреваемых в краже 79 бочек из нержавеющей стали с территории склада, принадлежащего сети салонов разливного пива. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 632 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что двое мужчин вывозили похищенное частями, после чего сдавали в пункт приёма металлолома. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны 27-летний житель Гурьевского района и его 26-летний коллега. Выяснилось, что они являются действующими работниками предприятия, где происходили кражи.

В ходе обысков в пункте приёма металлолома изъята часть похищенного имущества.

Следователями ОМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.