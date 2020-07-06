В Янтарном из-за столкновения автомобиля с деревом пострадали двое

В Светлогорском районе в воскресенье произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В 12 часов 25 минут со стороны улицы Железнодорожной в направлении улицы Советской поселка Янтарного двигался автомобиль марки «Мерседес» под управлением 40-летнего водителя, который в районе дома №33 по улице Балебина на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир получили телесные повреждения.
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