В выходные на дорогах области задержали 25 нетрезвых водителей

С 3 по 5 июля на дорогах области были проведены проверки водителей на состояние опьянения при управлении транспортом. Было выявлено 25 нетрезвых водителей. Двое из них сели за руль нетрезвыми повторно, теперь им грозит уголовная ответственность. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из наиболее грубых нарушений правил дорожного движения и может привести к трагическим последствиям, а также наказывается лишением специального права управления и крупным административным штрафом. Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе об управлении транспортом водителем в нетрезвом состоянии, можно по телефону 8(4012) 552-811.