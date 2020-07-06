В Калининграде полицейские не дали провести гонки стритрейсеров на Острове (видео)

В Калининграде полицейские не дали провести гонки стритрейсеров на Острове (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде сотрудники полиции предотвратили проведение нелегальных ночных гонок стритрейсеров возле стадиона на Острове. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ночь с субботы на воскресенье сотрудниками полиции было выявлено массовое скопление автолюбителей возле стадиона «Калининград». Как выяснили полицейские, водители планировали устроить нелегальные ночные гонки. Незамедлительно на место выехали патрули ГИБДД, усиленные оперативными сотрудниками и бойцами спецназа «Гром», которые предотвратили незаконное и опасное мероприятие. 

Полицейские проверили 62 автомобиля. Более чем у трети автолюбителей были выявлены нарушения, самым распространенным из которых оказалось отсутствие у водителей полисов автогражданской ответственности – на нарушителей было составлено 13 протоколов по статье 12.37 КоАП РФ. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 4 неплательщиков штрафов за нарушения ПДД, привлекли к ответственности 3 автомобилистов за тонировку стекол, а также выявили неисправные транспортные средства, эксплуатация которых запрещена. 

Всего за время рейда у стадиона «Калининград» полицейские составили 24 административных протоколов на нарушителей.

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Полицейские предотвратили нелегальные гонки стритрейсеров у стадиона «Калининград» В ночь с субботы на воскресенье сотрудниками полиции выявлено массовое скопление автолюбителей возле стадиона «Калининград». Как выяснили полицейские, водители планировали устроить на острове Октябрьский нелегальные ночные гонки. Незамедлительно на место выехали патрули ГИБДД усиленные оперативными сотрудниками и бойцами спецназа «Гром», которые предотвратили незаконное и опасное мероприятие. Полицейские проверили 62 автомобиля. Более чем у трети автолюбителей были выявлены нарушения, причем самым распространенным из которых оказалось отсутствие у водителей полисов автогражданской ответственности – на нарушителей было составлено 13 протоколов по статье 12.37 КоАП РФ. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 4 неплательщиков штрафов за нарушения ПДД, привлекли к ответственности 3 автомобилистов за тонировку стекол, а также выявили неисправные транспортные средства, эксплуатация которых запрещена. Всего за время рейда у стадиона «Калининград» полицейские составили 24 административных протоколов на нарушителей. #МВДРоссии #МВД #Мвд39 #Полиция #Калининград #гонки

Публикация от Полиция Калининграда (@mvd39)


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