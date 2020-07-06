Прохожий попросил у женщины телефон «позвонить родным» и украл деньги с ее счета

В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от калининградки, которая сообщила, что с принадлежащего ей банковского счета были похищены 5 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина, встретив горожанку на улице, попросил её одолжить ему телефон для звонка. Злоумышленник рассказал, что забыл ключи от квартиры и хочет попросить родственников привезти ему дубликат. Отзывчивая женщина передала смартфон подозреваемому, однако тот, делая вид, что звонит, зашел в приложение на телефоне и перевел деньги потерпевшей на свой банковский счет.

Горожанка заметила пропажу лишь через неделю, когда обнаружила что на балансе недостаточно средств. Проверив историю платежей, потерпевшая обнаружила неизвестный перевод.

Сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции, где тот дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.