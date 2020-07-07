30 тысяч подозреваемых: в Германии раскрыта крупнейшая педофильская сеть в стране

30 тысяч подозреваемых: в Германии раскрыта крупнейшая педофильская сеть в стране
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Германии раскрыта крупнейшая педофильская сеть в стране, в которую входили не меньше 30 тысяч интернет-пользователей. Они обменивались детской порнографией и обсуждали насильственные действия против малолетних. Об этом сообщает «Медуза»

Педофильская сеть была раскрыта в рамках расследования нескольких связанных друг с другом случаев сексуального насилия в отношении детей в городе Бергиш-Гладбах. В результате полиция вышла на 30 тысяч подозреваемых. Речь идет об участниках чатов, форумов, групп в мессенджерах — в даркнете и общедоступном интернете, — которые обменивались детской порнографией и «подбивали друг друга на совершение преступлений». В частности, участники сети давали друг другу консультации, какими успокаивающими средствами усыплять детей перед изнасилованием, призывали друг друга не подавлять свои сексуальные желания, договаривались об обмене детьми и даже организовывали групповые изнасилования. Сеть была названа международной, однако ее ядро составляют немецкоязычные пользователи.

По данным полиции, в ближайшее время список из 30 тысяч подозреваемых значительно увеличится. В то же время правоохранители признают, что лишь небольшая часть подозреваемых, скрывающихся за никнеймами, однажды предстанет перед судом. Причина, в частности, в том, что из-за ограниченных технических ресурсов не все полученные улики получается сохранить, исследовать и приобщить к делу.

К настоящему времени следователи сумели идентифицировать 72 подозреваемых и спасти 44 жертвы, включая трехмесячного ребенка.

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