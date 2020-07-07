В Москве задержали двоих подозреваемых в изнасиловании жительниц Калининграда

В Москве задержали двоих подозреваемых в изнасиловании жительниц Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининград
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Рядом с московским аэропортом «Внуково» задержали двоих иностранцев, которых подозревают в изнасиловании двух жительниц областного центра. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

По словам девушек в возрасте 21 и 24 лет, обратившихся в правоохранительные органы, инцидент произошёл 22 июня. Два незнакомых мужчины изнасиловали их в подвале дома в Литовском переулке. «В отношении 21-летней потерпевшей, с её слов, нападавшим совершены также насильственные действия сексуального характера», — отметила Гацко.

Сотрудники уголовного розыска областного УМВД установили, что к преступлениям могут быть причастны иностранные граждане в возрасте 22 и 26 лет. Как выяснилось, непосредственно после случившегося они улетели в Москву. Молодых людей задержали в районе аэропорта «Внуково». «В ходе кропотливой и грамотно спланированной работы совместно с сотрудниками московского уголовного розыска было установлено, что злоумышленники планируют скрыться из столицы и уже приобрели билеты на рейс в другой регион Российской Федерации», — рассказали в полиции.

Задержанных доставили в Калининградскую область 27 июня и передали в распоряжение следователей регионального СУ СК. «Подозреваемые допрошены, им предъявлены соответствующие обвинения. Оба мужчины свою причастность к совершённым преступлениям отрицают», — уточнила Наталья Гацко.

Следователи возбудили уголовные дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемых арестовали и поместили в следственный изолятор. В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей. Также назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств преступлений.


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