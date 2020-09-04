Водитель не уступила дорогу автобусу на Черняховского, пострадала упавшая пассажирка

Водитель не уступила дорогу автобусу на Черняховского, пострадала упавшая пассажирка
Фото пресс-службы УМВД
Все новости по теме: Война на дорогах

В четверг в областном центре произошло ДТП с участием автомобиля «Киа» и пассажирского автобуса. Есть пострадавшая, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу в пресс-службе УМВД.

Столкновение случилось в 8 утра на нерегулируемом перекрестке ул. Иванникова и Черняховского. С Иванникова выезжала 33-летняя водитель «Киа», которая не уступила дорогу автобусу «Паз», двигавшемуся в направлении улицы Горького. Водитель автобуса применил экстренное торможения, из-за этого в салоне упала пассажирка. 34-летняя женщина получила травмы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter