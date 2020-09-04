Водитель не уступила дорогу автобусу на Черняховского, пострадала упавшая пассажирка

В четверг в областном центре произошло ДТП с участием автомобиля «Киа» и пассажирского автобуса. Есть пострадавшая, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу в пресс-службе УМВД.
Столкновение случилось в 8 утра на нерегулируемом перекрестке ул. Иванникова и Черняховского. С Иванникова выезжала 33-летняя водитель «Киа», которая не уступила дорогу автобусу «Паз», двигавшемуся в направлении улицы Горького. Водитель автобуса применил экстренное торможения, из-за этого в салоне упала пассажирка. 34-летняя женщина получила травмы.
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