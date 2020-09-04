На ул. Кирова произошло тройное ДТП, есть пострадавший

На ул. Кирова произошло тройное ДТП, есть пострадавший
Фото пресс-службы УМВД
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Накануне на ул. Кирова в областном центре произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадал один из водителей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД в пятницу.

ДТП случилось в 15:10 в районе дома № 85 по ул. Кирова. Со стороны ул. Зоологической в направлении ул. Карла Маркса двигалась «Тойота» под управлением 42-летнего водителя, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время там ехала «Лада» под управлением 28-летней женщины. «Ладу» от удара отбросило на припаркованную рядом «Шкоду». В результате водитель «Лады» получила травмы.

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