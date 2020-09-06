В ДТП под Знаменском пострадал 10-летний мальчик

В ДТП с двумя «Мерседесами» под Знаменском утром в воскресенье, 6 сентября, пострадал ребёнок, сообщает региональное управление ГИБДД в своем «Инстаграме».



Как уточнили в инспекции, 47-летняя водитель одного из автомобилей при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности выполняемого маневра и столкнулась с «Мерседесом», ехавшим по главной дороге.

В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир второго автомобиля. Мальчик сидел на заднем сидении и не был пристегнут. В отношении отца ребёнка составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 1000 рублей.