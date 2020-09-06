В ДТП под Знаменском пострадал 10-летний мальчик

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В ДТП с двумя «Мерседесами» под Знаменском утром в воскресенье, 6 сентября, пострадал ребёнок, сообщает региональное управление ГИБДД в своем «Инстаграме».

Как уточнили в инспекции, 47-летняя водитель одного из автомобилей при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности выполняемого маневра и столкнулась с «Мерседесом», ехавшим по главной дороге.

В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир второго автомобиля. Мальчик сидел на заднем сидении и не был пристегнут. В отношении отца ребёнка составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 1000 рублей.

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Гвардейский район. 06 сентября 2020 года в 07 часов 50 минут со стороны поселка Лунино в направлении поселка Прудное двигался автомобиль марки «Мерседес» под управлением 47- летней женщины, которая при выезде со второстепенной дороги, не убедилась в безопасности выполняемого маневра, в результате чего в районе дома №8 по улице Шоссейной поселка Прудный совершила столкновение с автомобилем марки «Мерседес» под управлением 33- летнего водителя,который двигался по главной дороге.В результате дтп пострадал 10-летний несовершеннолетний пассажир автомобиля марки "Мерседес", который находился на заднем пассажирском сидении, ремнем безопасности пристегнут не был. В отношении отца подростка составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 1000 рублей. Уважаемые взрослые, соблюдайте меры безопасности, перед поездкой пристегните ребёнка ремнем безопасности и не забудьте про себя. Несоблюдение правил безопасности могут привести к непоправимым последствиям. #Госавтоинспекция #ДТП #дети

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)

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