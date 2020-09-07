УМВД: авария с рейсовым автобусом и «Ауди» произошла по вине пьяного водителя

В результате ночного ДТП с легковым авто и рейсовым автобусом на ул. Киевской пострадал водитель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 23.40 в воскресенье. «Ауди» под управлением пьяного 32-летнего мужчины двигалась по Киевской в направлении проспекта Калинина. В районе дома № 4 на участке с реверсивным движением нетрезвый водитель выехал встречную на полосу и врезался в ехавший навстречу автобус «МАЗ» под управлением 62-летнего водителя.