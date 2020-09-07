Завершено следствие по делу о гибели калининградца, обварившегося кипятком в ОВД

Завершено следствие по делу о гибели калининградца, обварившегося кипятком в ОВД
Судебное заседание по избранию меры пресечения одному из обвиняемых. Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по факту гибели Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Двое бывших сотрудников отдела полиции по Московском району обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Вечером 19 октября 2019 года в специальное помещение для содержания задержанных лиц ОМВД за мелкое хулиганство был помещен 36-летний калининградец. Той же ночью, как полагает следствие, в камере была повреждена система отопления и из трубы начала хлестать горячая вода – задержанный стал звать на помощь. При этом начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, зная, что калининградец самостоятельно покинуть камеру не может, более получаса продолжали содержать его в камере «в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью». Утром на следующий день от полученных ожогов калининградец умер в больнице. 

«Следствием допрошено большое количество свидетелей, детально изучены видеозаписи с камер наблюдения, проведены очные ставки, — уточнила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. — Оба обвиняемых вину в совершенном преступлении не признали. Вместе с тем, следствием собран достаточный объем доказательств, подтверждающий вину обоих обвиняемых в совершении инкриминируемого деяния. Оба обвиняемых содержатся под домашним арестом».

Уголовное дело с утвержденным зампрокурора области обвинительным заключением в ближайшее время должно поступить в суд для рассмотрения по существу. 

Напомним, в Калининграде утром 20 октября после задержания полицейскими погиб 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем сломал батарею и обварился кипятком. СК возбудил дело о халатности, после чего двух сотрудников отдела полиции по Московскому району, где получил ожоги Вшивков, уволили. 

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В конце февраля 2020 года был задержан бывший начальник смены дежурной части ОМВД по Московскому району Николай Плебух. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Бывшего старшего оперативного дежурного ОМВД России по Московскому району Александра Иванова задержали 10 июня 2020 года – ему было предъявлено аналогичное обвинение. Сейчас оба экс-полицейских находятся под домашним арестом. 


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