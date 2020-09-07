На пенсионерку из Гусева без ее ведома оформили кредит на 65 тысяч

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На пенсионерку из Гусева без ее ведома оформили кредит на 65 тысяч

В Гусеве полицейские раскрыли кредитное мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что на её имя был незаконно оформлен денежный заем в сумме 65 000 рублей. Полицейские выяснили, что женщине на телефон стали приходить смс-уведомления о необходимости погашения кредитной задолженности. Позвонив в микрозаймовую организацию, пенсионерка узнала, что годом ранее на её имя был оформлен кредит. Полицейские установили, что к преступлению причастна 45-летняя сотрудница данной организации. Выяснилось, что злоумышленница воспользовалась данными потерпевшей, которая ранее брала кредит в данной фирме, и оформила на её имя денежный заем, присвоив деньги себе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования».

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