В Гвардейске две женщины подрались из-за разных взглядов на воспитание ребенка

В Гвардейске две женщины подрались из-за разных взглядов на воспитание ребенка
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейске ссора двух женщин из-за ребенка закончилась уголовным делом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от 26-летней горожанки, которая сообщила, что неизвестная женщина нанесла ей телесные повреждения. Потерпевшая обратилась в больницу за медицинской помощью, где врачи диагностировали у неё средней тяжести вред здоровью.

Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел во время отдыха двух семей вблизи озера в поселке Ровное. Между отдыхающими возник словесный конфликт из-за замечания о неправильном воспитании ребенка. В ходе ссоры между двумя женщинами начался потасовка, в результате которой злоумышленница нанесла несколько ударов ногами и руками по телу своей оппонентки.

В отношении подозреваемой дознавателями полиции возбуждено уголовное дело части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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