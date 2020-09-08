Советский и Московский проспекты «встали» из-за ДТП (фото)

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Во вторник утром в областном центре произошло несколько ДТП, которые серьезно затруднили движение транспорта в разных частях города. В частности, как сообщил «Новому Калининграду» очевидец, на Советском проспекте столкнулись два авто.

ДТП произошло у торгового центра «Гермес», врезались автомобиль такси марки «Шкода» и «Опель». В результате на Советском проспекте затруднено движение практически на всем протяжении, особенно серьезная пробка возникла от перекрестка с Советским переулком.

На выезде с Московского проспекта в районе поселка Прибрежное произошло сразу две дорожных аварии. «Еле выбралась из города», — прокомментировала очевидец.

Ранее аналогичная ситуация сложилась на перекрестке ул. Емельянова и Окружной дороги, где произошло лобовое столкновение.

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