В Полесске водителю, совершившему ДТП с погибшим, грозит до 7 лет лишения свободы

В Полесске в отношении водителя, совершившего ДТП, в котором погиб пассажир, возбуждено дело. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — лишение свободы сроком до семи лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили в пресс-службе, 7 мая в 03:50 со стороны поселка Березовка в направлении автодороги «Полесск-Большаково» следовал автомобиль марки «Форд» под управлением 40-летнего водителя без прав. На прямом участке дороги мужчина превысил скорость и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал на обочину слева по ходу движения и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП 46-летний пассажир был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм.

Водитель скрылся с места ДТП и был позднее обнаружен сотрудниками ГИБДД по месту жительства. В ходе проверки выяснилось, что перед поездкой водитель и пассажир распивали спиртные напитки.