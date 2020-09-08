Полиция проводит проверку после смертельного ДТП на балтийской трассе (видео)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, во вторник около 11 часов 40 минут на 28 километре автодороги «Калининград-Балтийск» двигался автомобиль «Рено» под управлением 26-летнего водителя, который при совершении маневра обгон не справился с управлением транспортного средств и допустил наезд на придорожное дерево. В результате столкновения водитель погиб на месте происшествия.
По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, выбирать безопасный стиль вождения и избегать резких маневров.
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