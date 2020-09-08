Замглавы Минэнерго РФ задержан после допроса по делу о крупном мошенничестве

Во вторник после допроса в Следственном комитете был задержан доставленный для допроса по делу о крупном мошенничестве замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — сказал собеседник, не уточнив при этом других подробностей вменяемого Тихонову преступления.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что сотрудники ФСБ и СКР проводят обыски у Тихонова и замдиректора «Российского энергетического агентства» министерства Игоря Кожуховского.