Экс-главе отдела соцзащиты в Славске, обобравшей подопечную, грозит до 10 лет тюрьмы

Экс-главе отдела соцзащиты в Славске, обобравшей подопечную, грозит до 10 лет тюрьмы
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Славском округе в суд направлено дело в отношении экс-начальницы отдела соцзащиты районной администрации, которая обвиняется в присвоении денег опекаемой женщины в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

39-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Следствием установлено, что обвиняемая, будучи опекуном 73-летней недееспособной жительницы поселка Большаково, должна была распоряжаться денежными средствами подопечной в ее интересах. Вместе с тем, по мнению следствия, подозреваемая, в период с декабря 2019 по март 2020 гг., неоднократно переводила деньги с расчетного счета потерпевшей на свои счета. Общая сумма присвоенных опекуном денежных средств составила 1 млн рублей. 

«Вину в совершенном преступлении женщина признала в полном объеме», — отмечают в ведомстве. 

В настоящее время сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае вынесения обвинительного приговора женщине может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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