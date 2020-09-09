Полицейские изъяли у дайвера 14,5 кг янтаря, лодку и водолазное оборудование (видео)

Светлогорские полицейские в акватории Балтийского моря задержали дайвера, который с использованием водолазного оборудования незаконно добывал со дна янтарь-сырец. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

«В лодке злоумышленника полицейские обнаружили 14 килограммов 570 граммов солнечного камня. Кроме того, сотрудники полиции изъяли плавсредство с мотором, а также шланги, водометную насадку и легкое водолазное оборудование», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении дайвера составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.5 КоАП РФ.