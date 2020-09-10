Под Правдинском микроавтобус сбил ребенка на велосипеде

В среду в Правдинском округе под колеса автомобиля попал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в четверг, 10 сентября.
ДТП произошло в 18:00 на улице Пограничной в пос. Темкино Правдинского городского округа. Ребенка на велосипеде сбил микроавтобус «Форд Транзит». Отмечается, что на место дорожной аварии выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 3 человек и 1 единицы техники. Пострадал 1 человек.
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