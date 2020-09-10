В полиции рассказали подробности ДТП с 9-летним велосипедистом

В полиции рассказали подробности ДТП с 9-летним велосипедистом
Фото пресс-службы УМВД
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9-летний велосипедист, попавший под микроавтобус в Правдинском районе, выехал на проезжую часть с прилегающей территории. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 10 сентября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 18.00 в среду на 4 километре автодороги «Правдинск-Темкино-граница с Польшей». Со стороны поселка Рыбкино в направлении Правдинска двигался микроавтобус марки «Форд» под управлением 62-летнего водителя. В районе дома № 2 по улице Пограничной в поселке Темкино автобус сбил 9-летнего велосипедиста, выехавшего на дорогу с прилегающей территории. Мальчик получил травмы.

Напомним, на место дорожной аварии выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 3 человек и 1 единицы техники.

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