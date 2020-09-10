Рецидивист с ножом напал в подъезде на 17-летнюю калининградку

Рецидивист с ножом напал в подъезде на 17-летнюю калининградку
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 34-летнего местного жителя обвиняют в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ранее мужчина уже был судим за разбой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 31 августа в подъезде одного из домов по улице 9 Апреля в Калининграде обвиняемый, используя в качестве оружия нож для резки бумаги, напал на 17-летнюю девушку и угрозами вынудил потерпевшую отдать ему золотую цепочку с крестиком и кулоном, общей стоимостью 55 тыс. рублей, после чего с места преступления скрылся. 

В результате грамотных и слаженных действий следователей регионального управления СКР и оперативников УУР УМВД России по Калининградской области нападавшего удалось найти спустя двое суток после совершенного преступления. Мужчина был задержан в Славском районе и доставлен в отдел полиции. Похищенные ювелирные украшения к этому времени обвиняемый успел сбыть. 

В настоящее время мужчина задержан, допрошен, дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. 

По уголовному делу производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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