Рецидивист с ножом напал в подъезде на 17-летнюю калининградку

В Калининграде 34-летнего местного жителя обвиняют в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ранее мужчина уже был судим за разбой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 31 августа в подъезде одного из домов по улице 9 Апреля в Калининграде обвиняемый, используя в качестве оружия нож для резки бумаги, напал на 17-летнюю девушку и угрозами вынудил потерпевшую отдать ему золотую цепочку с крестиком и кулоном, общей стоимостью 55 тыс. рублей, после чего с места преступления скрылся.

В результате грамотных и слаженных действий следователей регионального управления СКР и оперативников УУР УМВД России по Калининградской области нападавшего удалось найти спустя двое суток после совершенного преступления. Мужчина был задержан в Славском районе и доставлен в отдел полиции. Похищенные ювелирные украшения к этому времени обвиняемый успел сбыть.

В настоящее время мужчина задержан, допрошен, дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме.

По уголовному делу производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.