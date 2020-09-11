В Польше молодой олень напал на грибников

В Вармино-Мазурском воеводстве Польши в лесу недалеко от села Каминск молодой олень напал на группу грибников. Об этом сообщила Марта Кабелис из полиции Бартошиц, пишет onet.pl.

«Позвонила в полицию женщина, утверждая, что на нее, ее сына, мужа и соседа напал олень. Животное тихо подошло к грибникам и напало на них», — рассказала Кабелис.

Сначала люди пытались отпугнуть оленя, но это не дало результатов. Женщина первой выбежала из леса и позвала на помощь. Мужчины несколько минут боролись с оленем, один из них схватил животное за рога, но это не отпугнуло его. Наоборот — разъяренное животное протащило мужчину с десяток метров по грунту. Тогда сосед мужчины ранил оленя в ногу перочинным ножом, который у него был с собой, и только после этого животное скрылось в лесу.

На место происшествия прибыли полицейские и медики скорой помощи, которые перевязали пострадавшего. Серьезных повреждений он не получил.

По мнению лесников, животное могло вести себя так агрессивно, поскольку в настоящее время у оленей проходит брачный период и в них «гудят гормоны». При этом молодой олень, по словам местных жителей, регулярно приходил за яблоками в сад около леса, привык к людям и не слишком боялся их. «Видимо, увидев грибников, он обошелся с ними как с соперниками на своей территории, и поэтому напал», — сказал представитель пресс-службы государственного лесничества в Ольштыне Адам Пьетржак. И добавил, что данный случай является исключением из правил, потому что обычно олени боятся людей и убегают от них.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде