18 уголовных дел: менеджера банка подозревают в кражах денег клиентов

18 уголовных дел: менеджера банка подозревают в кражах денег клиентов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следственной частью регионального УМВД в отношении 27-летнего менеджера одного из банков возбуждено 18 уголовных дел. Мужчину подозревают в 9 эпизодах краж денег с банковских счетов и в стольких же фактах неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Как установили следователи СЧ УМВД совместно с сотрудниками отдела „К“, злоумышленник в течение полугода с использованием своего служебного положения оформлял на клиентов банка без их ведома банковские карты, на которые затем переводил с их накопительных счетов деньги и обналичивал через банкоматы. Подозреваемый искал своих жертв среди клиентов преимущественно пожилого возраста, которые осуществляли долгосрочные вклады и подолгу не появлялись в офисе банка», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

По версии следствия, от действий злоумышленника пострадали 9 человек, а общий размер похищенных денег составил 3 миллиона рублей. Следователи СЧ УМВД и оперативники отдела «К» при содействии службы безопасности банка изъяли финансовую документацию и компьютерную технику, провели экспертизы, а также иные оперативные мероприятия и следственные действия.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги проиграл на спортивных ставках. Расследование уголовных дел, возбужденных по частям 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и пунктам «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», продолжается.

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