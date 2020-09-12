10 калининградцев перевели телефонным мошенникам почти 2 млн рублей

10 калининградцев перевели телефонным мошенникам почти 2 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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10 калининградцев перевели телефонным мошенникам почти 2 миллиона рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

29-летний контролер супермаркета отдал злоумышленникам 145 тысяч, 49-летний индивидуальный предприниматель перевел им 255 тысяч, 57-летний пенсионер — 206 тысяч, 45-летний менеджер организации — 21 тысячу, 36-летняя медсестра — 48 тысяч, 29-летний инженер 388 тысяч, 33-летний водитель автобуса — 249 тысяч, 29-летний сотрудник фирмы по продаже мебели — 91 тысячу, 58-летний специалист по полиграфии 26 тысяч, а 34-летний безработный перевел 528 тысяч рублей.

Почти во всех случаях мошенники звонили потерпевшим под видом сотрудников банков с сообщением, что неизвестные якобы пытаются получить к доступ их счетам, либо на них оформлена заявка на кредит. Лжесотрудники банка требовали сообщить им конфиденциальные данные по банковским картам или просили обналичить сбережения и перевести деньги на «безопасные» счета.

Преступники используют сервисы IP-телефонии и подменяют свои настоящие номера телефонов на номера с московскими кодами: 499, 495 (хотя уже зафиксированы случаи, когда мошенники звонили потерпевшим с обычных мобильных номеров и все равно обманывали своих жертв).

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют при поступлении звонков от банка сбрасывать звонок и самим перезванивать на горячую линию учреждения, указанную на банковской карте или на официальном интернет-сайте банка.

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