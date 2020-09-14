Калининградец взял у приятеля гитару и продал её

Калининградец взял у приятеля гитару и продал её
Jefferson Santos / Unsplash
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Калининградец подозревается в мошенничестве с музыкальным инструментом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в июле 26-летний калининградец дал на время свою гитару 31-летнему знакомому. Тот почти сразу продал инструмент за 15 000 рублей. На требование владельца вернуть гитару мужчина лишь отделывался обещаниями, пока тот не обратился в полицию.

В отношении неоднократно судимого калининградца дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Санкция статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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