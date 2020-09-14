В Черняховске арестован пьяный угонщик без прав, который снес 37 тротуарных столбиков (фото)

В Черняховске арестовали водителя, который в нетрезвом состоянии угнал грузовик и снес десятки тротуарных столбиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился 11 сентября около 17.10 на улице Барклая де Толли. 42-летний местный житель после распития спиртных напитков решил угнать стоящий на обочине дороги грузовик «Газ 5302». Воспользовавшись тем, что транспортное средство было заведено, а водителя на месте не было, нарушитель сел за руль и поехал кататься по городу.

Проехав менее ста метров, мужчина сумел разрушить дорожное ограждение из 37 тротуарных столбиков. Продолжить поездку ему помешали сотрудники ГИБДД, остановившие нарушителя. С помощью алкотестера было установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что ранее он был судим за угон и не имел права управления транспортным средством.

По данному факту инспекторами ГИБДД был составлен материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Суд принял решение арестовать нарушителя на 10 суток. Кроме того, по факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.